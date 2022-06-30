الطاقة الكهربائية.. المشاكل والحلول

2022/06/30 | 01:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زكي الساعدي الطاقة الكهربائية هي من أهم المشاكل التي يعاني منها البلد منذ عام...

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