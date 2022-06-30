مسؤول محلي في نينوى يكشف سبب حريق غابات الموصل

2022/06/30 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى استبعد مدير بلديات نينوى رعد الحديدي، اليوم الخميس ، ان يكون حريق غابات الموصل مفتعلا، مبينا انه نتيجة الإهمال.

وقال الحديدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحرائق التي طالت غابات الموصل لايوجد أي فاعل متعمد لها".

وأضاف ان "الحريق قد يكون بسبب إهمال من زوار الغابات ولكن لم تكن مفتعلة أبدا"، لافتا الى "تشكيل لجنة لتقييم الأضرار وإعادة زراعة الأشجار التي حرقت، كما أن الشباب والأهالي قاموا بأكبر حملة تبرع لإعادة الغابات كما كانت وأجمل من قبل".

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