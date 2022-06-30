2022/06/30 | 01:30 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتجار بالبشر.. حالات مستمرة والأطفال على رأس الضحايا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wHP9iFR3hJQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتجار بالبشر.. حالات مستمرة والأطفال على رأس الضحايا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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