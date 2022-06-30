"شكرا على كل شيء".. نادي برشلونة يودع المصري علي زين

2022/06/30 | 01:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّع نادي برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد، بعد نهاية عقده مع الفريق، وانتقاله لصفوف دينامو بوخارست الروماني.

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