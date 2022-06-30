البياتي يفتتح مبنى خان ضاري التراثي

2022/06/30 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

افتتح ممثل رئيس الجمهورية الدكتور مهند البياتي رئيس ديوان الرئاسة يوم امس الأربعاء، مبنى خان ضاري التراثي.

واكد البياتي خلال حفل الافتتاح، ضرورة ان يستلهم الشعب العراقي من ذكرى ثورة العشرين التلاحم الوطني بين أبنائه من جنوبه الى شماله لمواجهة الاخطار والتحديات.

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