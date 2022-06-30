تشيلسي ينتظر إجابة رافينيا.. وتوتنهام يجري مفاوضات لضم ريتشارليسون

2022/06/30 | 02:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من الحصول على خدمات البرازيلي رافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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