2022/06/30 | 02:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعردت الأمم المتحدة على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من أجهزة وهيئة الأمم المتحدة.وتعليقا على فكرة استبعاد روسيا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إن "جميع القرارات من هذا الشأن تتخذ عبر مجلس الأمن الدولي".وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن استبعاد أي عضو من الأمم المتحدة يمكن أن تقوم به الجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمن الدولي.وكان زيلينسكي قد دعا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الثلاثاء، استبعاد روسيا من المجلس وكافة البنى الأممية الأخرى، متهما اياها بانتهاك مبادئ الهيئة وميثاقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكي لطرد روسيا من الأجهزة الأممية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكي لطرد روسيا من الأجهزة الأممية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).