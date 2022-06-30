الفنون الأمازيغية بالأطلس المتوسط - سعيدي المولودي

2022/06/30 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيدي_المولودي الفنون الأمازيغية بالأطلس المتوسط*يمكن تصنيف الفنون الأمازيغية بالأطلس المتوسط استنادا إلى هذه الأنساق:- نسق التعبيرات الحركية أو فنون الأداء ويشمل الرقص والمسرح وما يشاكلهما أو يتقاطع مع بعض من مقوماتهما أو عناصرهما.- نسق التعبيرات الإبداعية ويشمل الإنتاجات الإبداعية المختلفة الشعريات منها والنثريات: الشعر، الحكايات ، الأمثال، الأساطير ، الأحاجي ، الألغاز...- نسق التعبيرات التشكي ......





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