"مرحلة جديدة" من التصدي للغزو.. بريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

2022/06/30 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، خلال قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد، الأربعاء، أنها خصصت مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.2 مليار دولار) إضافية لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي، مشيرة إلى أن هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمن بشكل خاص أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة

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