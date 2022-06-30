أنس جابر تحلق في ويمبلدون وتتجاوز البولندية كاوا

2022/06/30 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهلت التونسية أنس جابر، إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس، بفوزها على البولندية كاترينا كاوا، بمجموعتين دون رد.وحاولت كاترينا كاوا، اللعب بندية وحماس في المجموعة الأولى، ووصلت النتيجة إلى 4-4 قبل تفوق أنس جابر وحسم المجموعة 6-4.وفي المجموعة الثانية، فشلت كاترينا كاوا في الصمود، وفازت أنس جابر بنتيجة 6-0.وستواجه أنس جابر في الدور الثالث، بعد غد الجمعة، اللاعبة الفرنسية ديان باري، التي فازت 6-3 و6-2 على اليابانية ماي هونتاما.وكتبت أنس جابر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الرحلة مستمرة".

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