محادثات الدوحة

2022/06/30 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران، منذ الثلاثاء، في العاصمة القطرية، الدوحة، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني

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