متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة: محادثات الدوحة مع إيران انتهت بلا أي تقدم

2022/06/30 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الأربعاء، أن المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة التي جرت في العاصمة القطرية، الدوحة، برعاية الاتحاد الاوروبي قد "انتهت من دون إحراز أي تقدم"

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