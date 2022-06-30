القبض على المتهم بقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال

2022/06/30 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية، شيماء جمال، وذلك في محافظة السويس شرق البلاد

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