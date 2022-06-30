العمل والاتصالات تطلقان منصة «التوظيف الوطني»

2022/06/30 | 04:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتول الحسني

تستعدّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة لإطلاق مشروع منصة التوظيف الوطني التي تستهدف الشباب العاطلين والخريجين وذوي الإعاقة والنساء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومنظمة العمل الدولية.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي لـ "الصباح": إنَّ "مشروع منصة التوظيف الوطني يهتم بالقطاع الخاص ويستهدف الشباب الباحثين عن العمل والخريجين وذوي الإعاقة من الأشخاص القادرين على العمل والنساء أيضاً، إلى جانب أنه سيوفر منصة تفاعلية إلكترونية تربط بيانات العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني وباقي دوائر الدولة".

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