الاستخبارات الأمريكية تضع 3 سيناريوهات لحرب أوكرانيا

2022/06/30 | 05:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيستغرق سنوات للتعافي من الضرر الذي لحق به خلال حربه في أوكرانيا.

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