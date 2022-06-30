2022/06/30 | 05:08 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيستغرق سنوات للتعافي من الضرر الذي لحق به خلال حربه في أوكرانيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات الأمريكية تضع 3 سيناريوهات لحرب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات الأمريكية تضع 3 سيناريوهات لحرب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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