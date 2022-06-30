2022/06/30 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، العام الماضي، مذكرة استدعاء لبات سيبولوني، مستشار الرئيس السابق، دونالد ترامب، لإرغامه على المثول أمامها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعب دورا "فريدا".. لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تستدعي مستشارا سابقا لترامب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعب دورا "فريدا".. لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تستدعي مستشارا سابقا لترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).