بوتين يعلق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.. ويوجه تحذيرا

2022/06/30 | 06:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "لن تنزعج" إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه حذر من أنها سترد على أي "تهديدات".

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