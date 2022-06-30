2022/06/30 | 06:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NLxdTmnkrfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المرصد العراقي لحقوق الإنسان: ملف احتجاجات تشرين والاغتيالات هو ملف ذات طابع سياسي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المرصد العراقي لحقوق الإنسان: ملف احتجاجات تشرين والاغتيالات هو ملف ذات طابع سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).