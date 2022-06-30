ارتفاع حصيلة مأساة

2022/06/30 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة المهاجرين الذين عثر عليهم، الإثنين، داخل حاوية شاحنة تركت تحت أشعة الشمس الحارقة، في سان أنطونيو بولاية تكساس، إلى 53 قتيلا

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