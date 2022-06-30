انقسام في مجلس الأمن الدولي حول مأساة مليلية

2022/06/30 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة بشأن المأساة التي شهدتها مليلية الجمعة الماضية حين قُتل 23 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول الجيب الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية، لكن أعضاءه الـ15 لم يتفقوا على موقف موحد تجاه هذه المسألة، بحسب دبلوماسيين

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