سانتوس البرازيلي يسعى لاستعادة نيمار

2022/06/30 | 07:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة -واعأكد رئيس سانتوس البرازيلي، أندريس رويدا، أنهم يقومون بتحركات من أجل استعادة نيمار في نهاية المطاف، بعدما بات استمراره في باريس سان جيرمان، محل شك.وقال رويدا خلال اجتماع للمجلس الاستشاري لسانتوس "تلقيت اليوم أكثر من مائة رسالة تتحدث عن نيمار.أتمنى أن يثقوا بنا أكثر".وذكر أنه سيكون من "غير النضج" من جانبه "عدم فعل شيء مع نيمار" لاستعادة خدماته، بعد التقارير التي نشرت في الصحافة، والتي تشير إلى أن باريس يريد بيعه.وأوضح رويدا "يتم اتخاذ تدابير، لكن هناك أشياء لا يمكنني التحدث عنها؛ إنها استراتيجية".يشار إلى أن نيمار غادر النادي البرازيلي عام 2013 للتوجه إلى برشلونة، حيث تألق لعدة مواسم قبل انتقاله إلى سان جيرمان في صفقة تاريخية.ويمر سانتوس بصعوبات اقتصادية منذ عدة مواسم، مما يجعل من المستحيل العودة للحصول على خدمات نيمار.وبينما تسود حالة من التكهنات حول مستقبله، يستمتع نيمار بإجازته في البرازيل، حيث نشر الأربعاء، صورة له من حفلة نظمها في قصره على ساحل ريو دي جانيرو.المصدر /كورة

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