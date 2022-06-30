قراءة في حملة

2022/06/30 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت خلال الأسابيع الماضية المسيرات الجماهيرية التي جابت شوارع العاصمة التشادية، انجمينا، مطالبة فرنسا بإخلاء قواعدها العسكرية وسحب قواتها من البلاد.ورفع المتظاهرون شعار "تشاد حرة وفرنسا برة" وحملوا فرنسا مسؤولية تأخر البلاد ونددوا بسياساتها تجاه مستعمرتها السابقة ودعمها للأنظمة التي تعاقبت على حكم تشاد على الرغم من فسادها وفشلها في توفير أبسط مقومات الحياة للشعب التشادي

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