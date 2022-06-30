العراق قادم ح3 - عباس علي العلي

2022/06/30 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لماذا نختار عنوان "العراق قادم" ونحن نعلم جميعا أن العراق لم يغادر خارطة الواقع وضمير شعبه أبدا؟ ولماذا هذا التركيز على موضوع القدوم وليس النهوض الذي يرمز به دائما للتغيير والحركة؟ الحقيقة أن العراق بعد تشرين 2019 قد نهض من كبوته التي ما كانت لتكون لولا أن شعب العراق تدرع بالقوة والوعي وناهض بشكل وطني جمعي كل أشكال العبودية والأضطهاد، ورفض سياسات السلطة الحاكمة حين فرقت بين أطيافه على أساس الولاء ......





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