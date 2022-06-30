2022/06/30 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن إعادة ارسالية مخالفة للضوابط في كمرك المنذرية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمت اعادة اصدار شيش حديد في مركز كمرك المنذرية الحدودي وذلك لمخالفتها ضوابط وشروط الاستيراد”.واضافت انها “تخذت كافة الاجراءات القانونية وفق قانون الكمارك النافذ”.

ظهرت المقالة اعادة اصدار ارسالية مخالفة للضوابط في كمرك المنذرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار ارسالية مخالفة للضوابط في كمرك المنذرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار ارسالية مخالفة للضوابط في كمرك المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).