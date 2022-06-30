المحكمة العليا السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى بعد رؤية هلال ذي الحجة

2022/06/30 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة العليا السعودية أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم 9 يوليو/ تموز، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وثبوت رؤيته، مساء الأربعاء.

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