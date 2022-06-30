2022/06/30 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتلت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك، برصاصة أصابتها في الرأس.وقالت إدارة شرطة نيويورك إن المرأة نقلت إلى مركز ميتروبوليان الطبي حيث توفيت متأثرة بجراحها، مضيفة أن طفلها لم يمسه سوء.وفي مؤتمر صحفي قرب مكان الحادث في مانهاتن، ناشد إريك أدمز رئيس […]

ظهرت المقالة جريمة مروعة في نيويورك..



رصاصة تقتل سيدة كانت تجر عربة أطفال أولاً على ايرث نيوز.

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