2022/06/30 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشكيل لجنة حكومة لإحصاء أعداد المحاضرين وقراء المقاييس والأجراء والعقود بمؤسسات الدولة، فيما أشارت إلى أن مشروع بناء المدارس الصينية وصل لمراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، إن "هناك قاعدة بيانات متكاملة للمحاضرين المجانيين"، منوهاً بأن "هناك لجنة حكومية ستحصي أعداد المحاضرين وقراء المقاييس والأجراء والعقود في مؤسسات الدولة بناءً على قرار مجلس الوزراء وسترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء".

وبين، أن "التعيين من حق المواطن على الدولة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء غير معنية بالتعيينات"، مشيراُ إلى ان "مجلس الخدمة هو المعني بالتعيينات".

وبشأن مدارس الاتفاقية العراقية الصينية، أشار مجيد إلى أن "العاملين في الشركات الصينية أتقنوا اللغة العربية واللهجة العراقية"، لافتاً إلى أن "مشروع المدارس الصينية سينهي الدوام المزدوج".

وتابع، أن "المرحلة الثانية من مشروع المدارس الصينية يشمل 3 آلاف مدرسة"، مبيناً أن "مشروع بناء المدارس الصينية وصل مراحل متقدمة في بعض المحافظات".

ولفت مجيد إلى أن "مشروع المدارس الصينية يشمل بناء 8 آلاف مدرسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة: مشروع بناء المدارس الصينية وصل مراحل متقدمة وسينهي الدوام المزدوج) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة: مشروع بناء المدارس الصينية وصل مراحل متقدمة وسينهي الدوام المزدوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).