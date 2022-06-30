الصحة: اغلاق معمل لانتاج الثلج في قضاء داقوق بكركوك

2022/06/30 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن اغلاق معمل لانتاج الثلج لمخالفته الشروط الصحية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم اغلاق معمل لانتاج الثلج خلال حملة صحية على معامل انتاج الثلج في قضاء داقوق بمحافظة كركوك”.واضافت ان “فرق الرقابة الصحية ستكثف من حملاتها الصحية […]

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