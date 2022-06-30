البلداوي: لاتوجد أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء وهناك مواصفات لمرشح هذا المنصب

2022/06/30 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان الاطار لم يطرح او يقدم أي أسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، لافتا وضع مواصفات وشروط معينة للشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “هناك من يخمن الأسماء المرشحة والتي سيتولى احدها منصب رئيس الوزراء، الا ان ذلك غير […]

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