قمة الناتو.. كوريا الجنوبية تحذر من تهديدات للقيم العالمية

2022/06/30 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مسؤول كوري جنوبي إن رئيس بلاده، يون سوك يول، حذر قمة حلف شمال الأطلسي من التهديد الذي تواجهه القيم العالمية، في وقت يشهد صراعا وتنافسا جديدا، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعاون الصين مع روسيا.وأصبح يون سوك يول أول زعيم كوري جنوبي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، […]

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كوريا الجنوبية تحذر من تهديدات للقيم العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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