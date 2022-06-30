تحدٍّ جديد على

2022/06/30 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك فوضى على شواطئ سانيبل، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يجد الناس حفرًا كبيرة وسط الرمال على طول الشاطئ.يبدو أن السبب الكامن وراءها يتمثل بتحد جديد على تطبيق "تيك توك".ما قوام هذا التحدي وكيف يشكل خطرًا على مرتادي الشواطئ والسلاحف أيضًا؟

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