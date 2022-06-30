الصحة تشدد على تلقي لقاح “كورونا” والحصول على الجرعة الثالثة

2022/06/30 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شددت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لكورونا وكذلك الحصول على الجرعة الثالثة بالنسبة لمتلقي الجرعتين من اجل الوقاية من الإصابة بالفيروس وتقليل نسبة الإصابات.وقالت فلاح لـ /المعلومة/، ان “ظهور الموجة الجديدة لفيروس كورونا كان متوقعاً، خصوصا ان هناك عدم التزام بالإجراءات الوقائية والحصول […]

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