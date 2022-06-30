منتخب العراق للصالات يعود الى بغداد بعد حصد المركز الثاني بكأس العرب

2022/06/30 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصلَ، فجر اليوم، وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات الحائز على المركزِ الثاني في بطولةِ كأس العرب التي اختتمت مؤخراً في مدينةِ الدمام السعوديّة، وكان في استقباله رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (علي عبد الحسين) ونائبه زياد شامل. وعبّر علي عبد الحسين عن سعادةِ جميع الجمهور بهذا الإنجاز الذي تحقق، مؤكداً: إن ما وصلَ إليه منتخبنا الوطنيّ في هذه البطولةِ محط اعتزاز وفخرٍ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، بشخصِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي.



مهنئاً الجهازين الفني والإداري واللاعبين بما حققوه، مشيراً إلى: إن المُستوى الذي ظهرَ عليه أسودُ الرافدين سيكون نقطةَ تحولٍ كبيرة في مسيرةِ المنتخب الذي تنتظره مشاركةٌ مهمةٌ في نهائياتِ كأس آسيا. وأضاف: لدينا استراتيجيةٌ نعملُ من خلالها على تطويرِ كرة الصالات العراقيّة.مثمناً دورَ عضو الاتحاد مشرف لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (يحيى زغير) بتذليلِ جميع الصعوباتِ التي تواجهُ عملَ اللجنة وتوفير فرص النجاح لها.من جانبه، ثمّنَ مدرب منتخبنا الوطنيّ (ناظم الشريعة) هذا الإستقبالَ والاهتمامَ والدعم المُباشر من وزير الشَباب والرياضة رئيسِ الاتحاد ( عدنان درجال ) ونائبيه وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للمنتخبِ من فترةِ إعداده لهذه البطولةِ وصولاً إلى المباراةِ النهائيّة.

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