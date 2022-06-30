اسعار النفط تعاود الارتفاع.. خام برنت يتجاوز 113 دولارا للبرميل

2022/06/30 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

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صعدت أسعار النفط، اليوم الاربعاء، بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 63 سنتا أو 0.6 % إلى 113.08 دولار للبرميل.



وجرى تداول عقد أغسطس الذي ينتهي اليوم مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2 % .

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5 % إلى 110.27 دولار للبرميل بحسب رويترز .

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع بتراجعها 569 ألف برميل.

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