20 يونيو 1981 جريمة العهد الحسني - التيتي الحبيب

2022/06/30 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث20 يونيو 1981 جريمة العهد الحسنيتميز عهد الحسن الثاني بالقسوة والقمع الرهيب الموجه لجماهير الشعب وللقوى المناضلة.



لم يكن الحسن الثاني يخفي ذلك بل صرح حضوريا وعلنيا في احدى مقابلاته الصحفية بأنه مستعد للتضحية بثلث الشعب للحفاض على البقية طائعة خانغة.كانت 20 يونيو الدموية يوم تم قتل المتظاهرين رميا بالرصاص الحي في شوارع الدارالبيضاء سنة 1981 ودفن القتلى في قبور جما ......





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