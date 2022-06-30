جرائم قتل النساء في المجتمعات العربية - كاظم ناصر

2022/06/30 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_ناصر تتواصل جرائم قتل النساء المروعة في الدول العربية، فقد شهدت الأيام الماضية مقتل الطالبة إيمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية الأردنية على يد شخص لرفضها الزواج منه، وذبحت الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب في جامعة المنصورة المصرية، وقتلت ليلى منصور وهي في مركبتها على يد زوجها في الإمارات العربية المتحدة، وقتلت المذيعة المصرية شيماء جلال على يد زوجها القاضي الكبير بمجلس الدولة.الإسلام والقوانين ......





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