2022/06/30 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: ضبط 9 متهمين بالتلاعب والاختلاس وإلحاق الضرر بالمال العام في ديالى المركز الخبري الوطني.

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