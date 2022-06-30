2022/06/30 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة الاتصالات، الخميس، وجود توجه لقطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات الوزارية الخاصة بمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي (2021 ــ 2022).

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنه "لم يرد أي كتاب أو مخاطبات رسمية من جهة عليا أو وجود تنسيق بهذا الشأن في الوقت الحالي".

وأضاف، أنه "في حال وجود هكذا مخاطبات، فسيتم الإفصاح عنها، لكون الوزارة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات العليا بما يخدم مصلحة البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تحسم جدل قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تحسم جدل قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).