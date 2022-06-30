خبير قانوني يوضح بشأن عدول المحكمة الاتحادية بتفسيرها للكتلة الأكثر عددا

2022/06/30 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أسباب عدول المحكمة الاتحادية عن بعض التفسيرات واحدها مايتعلق بالكتلة الأكثر عدداً، وكذلك تفسيرات المحاكم الدولية وعدولها عن بعض القرارات التي تتخذها.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “العدول عن القرارات السابقة معمول به عالميا في محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وحقوق الانسان، بسبب التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي […]

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