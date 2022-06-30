بعد تفجير صاروخ روسي مركز تسوق أوكراني.. بوتين ينفي المسؤولية ويزعم: لا نضرب مدنيين

2022/06/30 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الحكومة الأوكرانية لقطات للهجوم الصاروخي الروسي الذي ترك مركزًا تجاريًا في كريمنشوك بأوكرانيا في حالة دمار.وذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفى مسؤولية روسيا عن الهجوم.تقرير مراسل CNN فيل بلاك ينقل لكم التفاصيل.

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