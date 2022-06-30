2022/06/30 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر ملكي رفيع لصحيفة "الغارديان" إن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لن يقبل بعد الآن تبرعات نقدية كبيرة لجمعياته الخيرية، بعد أن واجه انتقادات بسبب مزاعم بأنه تلقى 3 ملايين يورو من شيخ وملياردير قطري، كانت "محشوة في حقائب صغيرة".

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