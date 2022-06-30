مراهقة مصابة بالجنف تنافس في بطولة العالم برياضة الجوجيتسو بأبوظبي.. ما قصتها؟

2022/06/30 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُخصت المراهقة سيلين الخوري بالجنف، وهي حالة تسبب انحناء العمود الفقري، ومنذ عام 2020، تتّبع المراهقة نظام علاج طبيعي صارم.ورغم تشخيصها، إلا أن ذلك لم يمنع الأسترالية من السعي وراء أحلامها الرياضية، والمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي في عام 2021.

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