2022/06/30 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد وصلَ، فجر اليوم الخميس، وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات الحائز على المركزِ الثاني في بطولةِ كأس العرب التي اختتمت مؤخراً في مدينةِ الدمام السعوديّة.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد منتخب الصالات يصل إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

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