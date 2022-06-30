2022/06/30 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة ذكرت صحيفة “الغارديان” أن بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.وأفادت بأنه يمكن للشبكة الوطنية قطع خطوط أنابيب الغاز إلى هولندا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الغارديان”: بريطانيا تتحضر لقطع إمدادات الغاز عن أوروبا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الغارديان”: بريطانيا تتحضر لقطع إمدادات الغاز عن أوروبا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الغارديان”: بريطانيا تتحضر لقطع إمدادات الغاز عن أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).