الشبكي: الحشد يحظى بمقبولية في سنجار وسهل نينوى وهناك من يحاول ابعاده

2022/06/30 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق محمد الشبكي، ان الحشد الشعبي يحظى بمقبولية كبيرة في سنجار وسهل نينوى وتلعفر، لافتا الى ان هناك محاولات لايجاد ذرائع تدفع الحكومة لسحب الحشد الشعبي من تلك المناطق واعادتها الى ماقبل احداث 2014.وقال الشبكي لـ /ألمعلومة/، ان “عمليات القصف المشبوهة التي تحدث في بعض مناطق شمال العراق يراد منها […]

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