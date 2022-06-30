2022/06/30 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضبط 9 متهمين بالتلاعب والاختلاس وإلحاق الضرر بالمال العام في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:08

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