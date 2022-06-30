‏الاول مرة على مستوى المنطقة الجنوبية ادخال تقنية " الڤار "في ملعب  الإدارة المحلية الناصرية  



‏الاول مرة على مستوى المنطقة الجنوبية ادخال تقنية
2022/06/30 | 09:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏الاول مرة على مستوى المنطقة الجنوبية ادخال تقنية " الڤار "في ملعب  الإدارة المحلية الناصرية   هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/30 | 09:30.

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