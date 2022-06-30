علماء روس يبتكرون طريقة جديدة للحصول على الليدوكايين

2022/06/30 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن علماء معهد المحاليل الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ابتكروا طريقة جديدة للحصول على المخدر الموضعي ليدوكائين.ويشير بيان المكتب، إلى أن هذه الطريقة تسمح بتحديد البنية البلورية للمادة مسبقا، ما يسمح بالحصول على شكل دواء يمكن استخدامه في كبح السعال.وتعتمد الطريقة الجديدة على استخدام […]

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