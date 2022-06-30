2022/06/30 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة اعتقلت السلطات الإيرانية جنرالا في الحرس الثوري للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن “شخص على صلة وثيقة بمسؤولين كبار في الحرس الثوري”.وذكرت الصحيفة في تقرير نشر الأربعاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نيويورك تايمز”: إيران اعتقلت جنرالا في الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نيويورك تايمز”: إيران اعتقلت جنرالا في الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نيويورك تايمز”: إيران اعتقلت جنرالا في الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).