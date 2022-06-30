قائد منتخب البرازيل يوجه نصيحة لنيمار قد تخلصه من “جحيم” باريس

2022/06/30 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة نصح المدافع الدولي البرازيلي، تياغو سيلفا، مواطنه وزميله في المنتخب، نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان ولالتحاق به في فريق تشيلسي.وقال سيلفا، الذي سبق له اللعب مع نيمار في سان جيرمان […]

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